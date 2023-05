Corso San Giovanni: al via i lavori sulla carreggiata

La commissione Infrastrutture del Comune di Napoli ha discusso con l'assessore Edoardo Cosenza gli interventi sulla carreggiata di corso San Giovanni in seguito alla rifunzionalizzazione del sistema fognario. Per l'occasione il presidente Nino Simeone ha ceduto la gestione dei lavori ad Aniello Esposito (Pd), per la sua particolare conoscenza del tema. Per Esposito, il mantenimento dei posti auto per la sosta breve e il carico e lo scarico rappresenta una mediazione efficace tra gli interessi dei commercianti, dei residenti e del trasporto pubblico.

Antonio Di Costanzo, assessore alla Mobilità della Municipalità 6, ha sottolineato l'importanza della rifunzionalizzazione del sistema fogniario. Per Luigi Carbone (Napoli Solidale - Europa Verde - Difendi la Città) rimuovere completamente il cordolo previsto dal progetto, purché auspicabile, sarebbe stato troppo costoso. Carbone ha poi invitato gli uffici a considerare l'ipotesi di una carreggiata promiscua in direzione Napoli.

Cosenza ha spiegato che l'installazione del cordolo è finalizzata a garantire ai cittadini un collegamento tramviario più rapido ed efficiente che, collegando l'area a Piazza Municipio e in vista dell'apertura della Linea 6, permetta ai cittadini di raggiungere facilmente tutto il territorio cittadino. In futuro, in vista della riqualificazione del litorale, si interverrà prevedendo nuove aree parcheggio per i veicoli privati.