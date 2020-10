Parte la riqualificazione del corso Novara: lavori completati entro due mesi

Sono iniziati i lavori di riqualificazione di corso Novara, nel tratto tra piazza Garibaldi e corso Meridionale. L'inaugurazione del cantiere - che rientra nell'ambito dei lavori di realizzazione della stazione piazza Garibaldi della Linea 1 della metropolitana è stata affidata all'Assessore delegata ai lavori pubblici Alessandra Clemente. Previsto il rifacimento della strada e la riqualificazione dei marciapiedi con la realizzazione di un golfo per la sosta dei veicoli, un nuovo impianto di pubblica illuminazione e una nuova organizzazione per la raccolta dei rifiuti. La fine dei lavori è prevista per il mese di dicembre.

