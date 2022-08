Whirlpool, lavoratori in presidio anche a Ferragosto: "La vertenza non va in vacanza"

i lavoratori della Whirlpool di Napoli anche quest'anno, per il terzo anno di seguito, sono in presidio in fabbrica. "La nostra vertenza non conosce riposo, non ha momenti reali da poter vivere serenamente e spesso quell che per tutti sono giorni da vivere con le famiglie e i propri cari sono vissuti portando dentro di sé le preoccupazioni per il futuro che risulta ancora incerto. In una continua alternanza di presidio, anche in questi giorni, la fabbrica non rimane mai sola ed ha sempre viva quella scintilla che i lavoratori alimentano ogni giorno, tutti i giorni, perché li in quell aria torni presto il sereno, torni la gioia di poter ritornare a lavorarci e condividere i momenti di felicità e serenità vissuti con i propri cari. La vertenza non va in vacanza. Napoli non molla. Siamo l'Italia che resiste", si legge in una nota.