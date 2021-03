Whirlpool, De Luca ai lavoratori: "Chiederò intervento di Giorgetti e Draghi" | VIDEO

Laurea i lavoratori della Whirlpool di Napoli hanno incontrato il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca all'esterno dello stabilimento Hitachi di via Argine dove il governatore aveva incontrato i dirigenti dell'azienda.

Gli operai hanno chiesto un intervento diretto di De Luca sulla vertenza che li vede protagonisti ormai da tempo. Il 31 ottobre scorso, in 450 sono stati licenziati per la chiusura del polo di Napoli Est e messi in cassa integrazione.

Il presidente ha assicurato un'interlocuzione con il ministro dello sviluppo economico Giorgetti e direttamente con il Presidente del Consiglio Mario Draghi. Quando i lavoratori hanno chiesto a De Luca Come mai nelle altre regioni ci fosse un supporto economico ai dipendenti Whirlpool il governatore ha replicato: "Vi hanno detto una grande palla".