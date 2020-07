Autisti bus chiedono mascherine per lavorare, l'Eav li sospende

Sospesi perché si sono rifiutati di lavorare senza mascherine e altri dpi. E' la triste storia che vede coinvolti tre dipendenti dell'Eavbus. I fatti risalgono a marzo, quando l'emergenza Covid era nel suo punto più drammatico anche in Campania e si rincorrevano le rigidissime disposizioni sull'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. Ancora più stringenti erano gli obblighi per i lavoratori di aziende pubbliche a contatto con gli utenti come gli autisti dei bus.

Dopo aver chiesto con insistenza all'azienda mascherine, guanti e igienizzanti per le mani, diversi lavoratori hanno deciso di incrociare la braccia e non uscire in strada con i mezzi. "Sono stati circa una decina nel deposito di via Ferraris - spiega Gennaro Conte, dirigente del sindacato Orsa - Eppure, ad essere colpiti sono stati soltanto in tre". A confermare la mancanza dei dispositivi è anche il caposervizio dei dipendenti, Giuseppe Iovane: "C'è una comunicazione, firmata da me, in cui viene specificato all'azienda la mancanza di mascherine per il numero di lavoratori. Guanti e igienizzanti, per settimane, non sono proprio arrivati. Solo dopo le contestazioni dei lavoratori l'azienda ci ha consegnato quei panni swiffer che il governatore De Luca ha tanto contestato".

In tutta risposta, l'Eav ha deciso di aprire un procedimento disciplinare nei confronti solo di queste tre persone, chiedendo il loro licenziamento in una lettera del 24 marzo 2020. Successivamente, il 10 aprile, l'azienda corregge parzialmente il tiro e dal licenziamento passa alla sospensione con decurtazione di mezzo stipendio, il divieto di ingresso nel deposito di appartenenza e il trasferimento a un altro deposito, quello più periferico di Agnano. "E' assurdo - continua Conte - che in periodo Covid, i lavoratori chiedano mascherine per la loro incolumità e per quella dei passeggeri e in risposta vengano sospesi".

Ma a non tornare sono anche i conti in merito ai giorni di assenza contestati dall'Eav. In un caso, infatti, quello relativo al dipendente A. S., l'azienda commina la sanzione per quattro giorni di assenza dal 15 al 18 marzo. Eppure, dai fogli di marcia, il lavoratore risulta regolarmente in servizio sia il 15 che il 16, come conferma anche il caposervizio Iovane: "Non solo era sul bus, ma colui che doveva dargli il cambio non si è presentato sempre per la mancanza di dpi. A lui, però, nessuna sanzione".

Abbiamo chiesto conto all'Eav, attraverso l'ufficio di comunicazione, della mancanza di dispositivi di sicurezza nel periodo più feroce della pandemia. Così come avremmo voluto discutere dei rilievi che lavoratori e sindacato avanzano in merito alle contestazioni dell'azienda. Al momento, la redazione di Napolitoday non ha ricevuto alcuna risposta.