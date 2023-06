La lotta dei 28 lavoratori di Pomigliano: "Venduti a una ditta delle Bermuda"

"Dal primo luglio dovremmo passare alla nuova azienda ma non sappiamo neanche qual è la sede di lavoro". Prosegue senza sosta la protesta dei 28 lavoratori della Fca Services di Pomigliano d'Arco che il gruppo Stellantis ha 'ceduto' a un'altra ditta nell'ottica di una riorganizzazione del personale. Una riorganizzazione discriminatoria secondo i 28 dipendenti, che si occupano della parte amministrativa del Gruppo: "A settembre 2022 - spiega Serpico Clemente, delegato Fim Cisl - la nostra azienda ha annunciato la ricollocazione di 200 persone. I 172 di Torino troveranno posto nelle società del gruppo, mentre noi dovremo passare a un'azienda che ha sede nelle Bermuda, senza garanzia di continuità lavorativa".

La paura dei lavoratori è che questa sia l'anticamera del licenziamento: "Passiamo da un soggetto che ha 6mila dipendenti a un altro che ne ha 20 e non ha ancora neanche una sede di lavoro per noi - aggiunge Peppe Napolitano, delegato Fiom Cgil - Tutti i tavoli con l'azienda non hanno prodotto nulla e per questo motivo noi siamo pronti ad andare a Torino per marciare davanti alla sede centrale".