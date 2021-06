Lavoratori occupano tetto del San Carlo: "Vogliamo il rinnovo"

Banchi nuovi e Si Cobas in piazza per protestare contro la fine dei progetti regionali di inserimento lavorativo

Lavoratori hanno occupato il tetto del teatro San Carlo di Napoli. Si tratta di operai appartenenti alle sigle Banchi Nuovi e Si Cobas. Mentre una devina è salita in cima al Teatro partenopeo, un centinaio ha paralizzato piazza Trieste e Trento.

Alla base della protesta la prossima scadenza del progetto regionale di inserimento lavorativo: "Dopo un progetto di 36 mesi - spiega un operaio - non c'è nessuna prospettiva lavorativa per noi. Queste iniziative non creano presupposti per il nostro futuro punto non ci stancheremo di rivendicare i nostri diritti di cittadini. Noi vogliamo continuare a lavorare".