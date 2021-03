Giraservice, protesta lavoratori: occupati uffici della sede principale

Continua la protesta dei lavoratori di Giraservice che questa mattina hanno occupato gli uffici della sede di piazza Matteotti. "Dal 1° aprile prossimo il Consorzio Unico Campania ha deciso di rescindere il contratto dell'appalto GIRASERVICE, che si occupa principalmente della distribuzione e della vendita di titoli di viaggio. Il futuro lavorativo dei 140 lavoratori dipendenti della GIRASERVICE, a questo punto, è fortemente in pericolo", spiega sui social Marco Sansone dell'USB.

Domani presidio davanti la Regione

"Questa mattina un gruppo di lavoratrici e lavoratori dell'appalto hanno manifestato spontaneamente nei pressi del Palazzo della Regione Campania a Santa Lucia per gridare le loro preoccupazioni, conseguentemente si sono recati presso la sede della GIRASERVICE per occuparne gli uffici. Non si può non ascoltare il grido di disperazione di queste persone!".

"Domani mattina alle 10.00, supportati dalle Organizzazioni Sindacali, i lavoratori saranno nuovamente in presidio presso il Palazzo della Regione Campania per chiedere alle Istituzioni le giuste garanzie occupazionali. I lavoratori non devono pagare gli errori politici ed imprenditoriali!"