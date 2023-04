Fca Services di Pomigliano, trasferimento per 28 lavoratori: la protesta

Saranno interessati da un trasferimento di ramo d'azienda presso una società con sede legale in America. È il destino deciso per 28 lavoratori della Fca Services, che si occupa della fatturazione e delle buste paga dei dipendenti Stellantis, Cnhi ed Iveco. Il trasferimento sta creando agitazione tra gli interessati, preoccupati per il proprio futuro occupazionale. Secondo quanto riferiscono, la società attualmente ha una sola sede in Italia e a oggi "non ha altre collaborazioni con Stellantis".

Fim, Fiom e Fismic annunciano, quindi, parere contrario in sede di esame congiunto, in programma il prossimo 28 aprile, sottolineando che i lavoratori potrebbero essere, in alternativa al trasferimento di ramo d'azienda, "ricollocati all'interno dello stabilimento Stellantis di Pomigliano, così come avvenuto per gli altri dipendenti ricollocati in Cnhi ed Iveco".

"La procedura avviata da Fca services - sottolineano i sindacalisti - impatta solo su 28 lavoratori dei 47 di Pomigliano. Il servizio di fatturazione e buste paga sarà esternalizzato per circa 200 lavoratori tra Pomigliano e Torino su un totale di 800 dipendenti delle due sedi. Ma solo 28 lavoratori dei 47 impiegati attualmente a Pomigliano, saranno assorbiti dalla società americana. La soluzione deve essere condivisa facendo restare questi lavoratori sotto le dipendenze del gruppo Stellantis di cui fanno parte, all’interno quindi dello stabilimento di Pomigliano. La scelta è stata quella di penalizzarli e discriminarli, non applicando in toto le disposizioni di legge in materia". "Se ci fossero stati problemi relativi al numero di dipendenti - concludono - si poteva aprire un ragionamento complessivo di incentivo all’esodo tra Pomigliano e Torino. Questa scelta unilaterale dell’azienda mina, invece, la serenità di tutti i lavoratori del plant GB Vico".