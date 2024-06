Lavoratori disabili a rischio licenziamento: "Intervenga la Regione"

Sono a rischio licenziamento 70 lavoratori disabili che per anni sono stati impiegati dalla società Call.it, titolare di un appalto in esclusiva con la compagnia telefonica WindTre. L'appalto è scaduto e i 70 sono in cassa integrazione fino al 31 dicembre 2024, giorno in cui finiranno in mezzo a una strada: "Abbiamo chiesto alla Regione di fare da mediazione con WindTre per risolvere la questione. Si tratta di lavoratori appartenenti a categorie protette". Così Gianluca Daniele, segretario generale Slc Cgil Napoli e Campania, al termine dell'incontro di oggi con l'assessore al lavoro Antonio Marchiello che ha ricevuto una delegazione della vertenza.

Secondo la sigla sindacale, alla scadenza dell'appalto si sarebbe dovuta attivare una clausola sociale con l'assorbimento in WindTre delle 70 unità. "La Regione sostiene la nostra battaglia ed è accanto ai lavoratori. La cassa integrazione scade il 31 dicembre e dobbiamo trovare una soluzione in tempi brevi - continua Daniele - per evitare che queste persone restino senza soldi. L'unica strada è l'assorbimento in WindTre, i primi pronunciamenti della magistratura vanno proprio in questa direzione. Continueremo nella nostra lotta, abbiamo il dovere di salvaguardare il futuro di 70 famiglie. Stanno arrivando anche interrogazioni parlamentari per mantenere alta l'attenzione sulla vicenda".