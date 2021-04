"Ciao Marco sarai sempre con noi". I lavoratori della Circum ricordano il collega scomparso

Hanno suonato tutte insieme le sirene dei treni fermi nella stazione di Porta Nolana. I lavoratori Eav hanno voluto ricordare così Marco, macchinista di 58 anni, scoparso nelle scorse ore dopo aver combattutto a lungo una malattia.

I treni della circumvesuviana hanno viaggiato con un piccolo striscione esposto della cabina del conducente: "Ciao Marco. Sarai sempre con noi". Nella stazione è stato diffuso un messaggio con l'altoparlante in cui i dipendenti si sono stretti con un abbraccio intorno alla famiglia del collega.

E' il secondo lutto per l'Eav in poche settimane. Il 31 marzo, un'azione simile era stata dedicata a Salvatore Branciaccio, morto in un incidente all'esterno della stazione Botteghelle.