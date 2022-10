Torneo Acampora, il ricordo della piccola Lavinia Trematerra

Lavinia Trematerra è morta a soli 7 anni lo scorso agosto, in un tremendo incidente mentre era in vacanza con i genitori in Germania: venne uccisa da una statua crollata su di lei nel giardino dell'albergo in cui risiedevano, a Monaco di baviera.

Adesso la piccola è stata ricordata nel torneo di calcio giovanile “Goffredo Acampora” a Sorrento. La manifestazione, organizzata da Antonio Guarracino e Fabio Acampora, è dedicata alla memoria di Goffredo Acampora, medico sociale del Sorrento e primario di terapia antalgica al Pascale. Sport e amicizia per ricordare anche la piccola scomparsa.

A vincere la manifestazione sono state le formazioni del Sorrento sia nella categoria 2012 che in quella 2013. Tra i partecipanti – nel Petrarca – anche Lucas Cavani, giovanissimo figlio dell'ex bomber del Napoli passato la scorsa estate al Valencia dal Manchester United.