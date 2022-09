Funerali di Lavinia Trematerra, i compagni di classe: "Resterai nei nostri cuori"

Palloncini bianchi e tanta commozione ai funerali di Lavinia Trematerra, la bimba di 7 anni schiacciata da una statua mentre era in vacanza in Germania, a Monaco di Baviera, con i suoi genitori. In tanti hanno voluto omaggiarla con l'ultimo saluto nella chiesa di San Vincenzo "dei Pallottini".

Stretta al cuore quando è apparso uno striscione dei compagni di classe di Lalla: "Resterai sempre nei nostri cuori". Il Comune di Napoli ha inviato una corona, a mome del sindaco Gaetano Manfredi.

La sfortunata bimba, figlia di due professionisti noti in città, giocava con un'amichetta nello spazio esterno dell'albergo di Monaco di Baviera, quando una statua molto pesante e instabile sul terreno è caduta travolgendola. La piccola è stata trasportata in ambulanza all'Ospedale di Monaco Schwabing, ma è deceduta per le ferite riportate nell'impatto.

È stata aperta un'inchiesta che dovrà chiarire le responsabilità e le negligenze di chi avrebbe dovuto garantire la sicurezza in quell'area. Negli scorsi giorni si è svolta l'autopsia sul corpicino di Lavinia.