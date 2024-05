Non vuole che gli venga lavato il vetro dell'auto: aggredito al semaforo

In via Nuova Marina a Napoli un 57enne è rimasto vittima di un'aggressione e di una rapina per aver detto un semplice "no" all'uomo che, al semaforo, si era proposto per il lavaggio dei vetri dell'auto. Dinanzi al rifiuto, spiegano i carabinieri in una nota, un 26enne originario della Nigeria, senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine, ha impugnato "una mazza di ferro" con la quale ha prima frantumato lo specchieto retrovisore, lato guida, per poi impossessarsi dello smartphone del 57enne adagiato sul cruscotto dell'auto. Il tutto è avvenuto dinanzi la caserma della stazione dei carabinieri di Borgoloreto. Quando il 26enne ha provato ad allontanarsi, due carabinieri, che hanno visto la scena, sono intervenuti ingaggiando con l'aggressore una colluttazione.

"L'uomo - si legge ancora nella nota - non si arrende e aggredisce i carabinieri con la mazza di ferro ma alla fine viene bloccato. Perquisito, l'arrestato viene trovato in possesso di un coltello da macellaio dalla lama appuntita affilata a rasoio lunga 16 centimetri che fortunatamente non è stato utilizzato. Durante le fasi dell'arresto ad avere la peggio un carabiniere. Medicato da personale sanitario, ne avrà per sette giorni a causa delle contusioni multiple alle mani e alle ginocchia". Lo smartphone è stato restituito al legittimo proprietario mentre le due armi sono state sequestrate. L'arrestato è stato trasferito in carcere e dovrà rispondere di rapina aggravata, detenzione illegale di arma bianca, resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale.