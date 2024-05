Rissa al semaforo: lavavetri aggredito a colpi di ombrello. Le immagini sui social - VIDEO

Sui social è diventato virale un video che mostra un'aggressione ai danni di un lavavetri. Le immagini mostrano come il giovane straniero sia stata prima insultato e poi - nel tentativo di allontanarlo - colpito più volte con un ombrello da due persone. Non è chiaro cosa abbia spinto i due ad aggredire il giovane, ma pare che dietro la stessa ci siano i modi "discutibili" del lavavetri verso gli automobilisti fermi al semaforo.

Le immagini sono state condivise dal deputato Francesco Emilio Borrelli che ha raccolto una segnalazione: "Al semaforo dell’incrocio tra via Amerigo Vespucci e corso Garibaldi ne succedono sempre di tutti i colori. I lavavetri diventano sempre più un problema. L’altro giorno hanno aggredito due ragazze in una Smart perché non volevano farsi pulire i vetri. Qualcuno si è stufato e li ha aggrediti e mandati via. La gente è stanca ma noi non vogliamo il ricorso alla violenza".