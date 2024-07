Consegnati i diplomi ai primi 28 giovani specializzati in farmaci RNA: c'è anche la gemella di Cristina Frazzica

Nuove frontiere della medicina: dalla Pharmatech Academy di Scampia i primi 28 giovani specializzati in farmaci RNA e terapia genica in Italia. Consegnati i diplomi agli studenti della prima edizione dell’Academy italiana del Pharma. Tra i diplomati anche la studentessa tragicamente scomparsa Cristina Frazzica. Ha ritirato in sua memoria l'attestato la sorella gemella di Cristina.

"Siamo orgogliosi di ricevere il frutto dell'impegno e della dedizione di Cristina che si sarebbe presto affacciata al mondo del lavoro, mettendo in gioco le sue nuove competenze e capacità. Ringraziamo quanti ci hanno aiutato e ci aiuteranno a mantenere vivo il ricordo di Cristina affinché tragedie di questo tipo non accadano più", il commento della famiglia Frazzica.

Le indagini sulla morte in kayak

Intanto proseguono le indagini sulla morte di Cristina Frazzica, la 30enne travolta nel mare di Posillipo il 9 giugno scorso durante una gita in kayak. "Un mese fa la nostra vita è cambiata per sempre. Se ci guardiamo alle spalle vediamo trenta giorni e trenta notti di dolore, pianti, disperazione e rabbia per quanto accaduto alla nostra amata Cristina. Ma, se dobbiamo essere sinceri, per noi il tempo si è fermato quel giorno, il 9 giugno, che ha stravolto irrimediabilmente la nostra esistenza, dividendola in un prima Cristina e un dopo Cristina", le parole dei familiari della ragazza scomparsa di origini calabresi ma residente a Voghera, pochi giorni dopo la tragedia.

Cristina amava profondamente Napoli e aveva scelto questa città per formarsi e costruirsi un futuro. Avrebbe potuto scegliere qualsiasi altra università, poiché aveva ricevuto offerte come ricercatrice perfino in Svizzera, dove aveva fatto anche alcuni colloqui, ma contrariamente alla tendenza tutta italiana dei cervelli in fuga, ovvero delle persone con una testa sulle spalle che scappano all'estero per una vita migliore, ecco, Cristina aveva deciso di rimanere. Non solo: aveva scelto una città del Sud, tutt'altro che facile, come Napoli. Quella Napoli che ora chiede giustizia.