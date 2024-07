Latte di mandorla avvelenato, fermato un sospetto: diverse persone in ospedale

E' in carcere per rapina a un'anziana, ma per gli inquirenti le colpe di F. M., napoletano di 49 anni, potrebbero andare molto oltre. Secondo la Procura di Napoli, infatti, potrebbe essere l'avvelenatore seriale che ha scatenato il panico in città nei giorni scorsi, offrendo latte di mandorla intossicato in diversi esercizi commerciali.

L'uomo è stato raggiunto, l'11 luglio, da un'ordinanza di custodia cautelare eseguita dai carabinieri perché il 21 giugno scorso, fingendosi tassista avrebbe adescato una donna ischitana, l'avrebbe prima narcotizzata con un caffè corretto con un potente calmante e poi rapinata di oltre 2mila euro e delle carte di credito. La vittima è stata abbandonata in stato confusionale a Poggioreale.

La richiesta d'arresto dei magistrati riguarda, però, uno scenario ben più ampio perché l'uomo sarebbe stato riconosciuto nei video delle telecamere di sorveglianza acquisite dagli investigatori. Sarebbe stato lui, secondo gli inquirenti, a distribuire il latte di mandorla avvelenato offerto in un tabaccaio, un bar e un negozio di congelati. Il modus operandi è simile, porta un vassoio negli esercizi commerciali affermando che il latte di mandorla è offerto da un cliente. Un'azione che ha portato all'avvelenamento di diversi soggetti, alcuni dei quali in ospedale in condizioni critiche.

Nella giornata di ieri, 13 luglio, c'è stata la convalida del fermo e della custodia in carcere. Ma le indagini sono soltanto all'inizio.