Latitante da mesi scoperto alla stazione di Napoli

I poliziotti della Polfer Napoli hanno rintracciato e arrestato un 37enne, latitante da diversi mesi, nella stazione di Napoli Centrale. L'uomo, ??con precedenti di polizia?, era? ricercato da gennaio e condannato con provvedimento di determinazione di pene concorrenti emesso dalla Procura ?g?enerale presso la Corte ?d'Appello di Napoli poiché condannato alla pena residua di ?tre anni di reclusione e a una multa di 6?.?200 euro per associazione per delinquere di stampo mafioso finalizzata alla commissione di rapine ed estorsioni.?

Ieri pomeriggio il 37enne è stato notato per il suo atteggiamento sospetto dalla pattuglia Polfer nella stazione di Napoli Centrale al cosiddetto ''Varco Ciro'', destinato al deflusso dei viaggiatori dei treni a lunga percorrenza.?Durante il controllo, lo stesso è risultato destinatario di un rintraccio per cattura e, una volta invitato dagli operatori a seguirli in ufficio, è riuscito a sfuggire agli agenti dandosi alla fuga.? Gli agenti lo hanno raggiunto e, non senza difficoltà, bloccato?. Condotto negli uffici della Polfer del Reparto ?operativo di Napoli Centrale?, è stato denunciato per resistenza a ?pubblico ufficiale.