Latitante del clan Mazzarella arrestato in Germania

I carabinieri del Comando Provinciale di Napoli hanno arrestato Angelo Minichino, 50enne napoletano, ritenuto elemento legato al clan Mazzarella. L’uomo, irreperibile dallo scorso maggio era destinatario di un provvedimento di carcerazione emesso dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Napoli per traffico di sostanze stupefacenti.

Ieri a Berlino – città dove il latitante si rifugiava - le autorità tedesche, attivate dal Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia italiano su precise indicazioni dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli, hanno catturato Minichino.

Il 50enne dovrà scontare la pena di 18 anni e sei mesi di reclusione a seguito del provvedimento di condanna emesso dall’Autorità giudiziaria nell’ambito dell’operazione “Piazza Pulita” del 2007 coordinata dalla Dda partenopea in cui Minichini viene indicato tra i principali gestori di una piazza di spaccio nel quartiere Forcella. L’arrestato è ora in carcere in attesa del provvedimento di estradizione.