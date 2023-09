Era latitante dal 2010, scoperto in un albergo a Ischia

Martedì mattina, gli agenti del Commissariato di Ischia, a seguito di una segnalazione pervenuta alla Sala Operativa, sono intervenuti presso una struttura ricettiva al fine di riscontrare la presenza di un soggetto sospetto. Giunti prontamente sul posto, gli operatori hanno effettivamente constatato la presenza dell’uomo che aveva raggiunto la struttura dell’isola nella serata precedente.

Dagli accertamenti di seguito esperiti, è emerso che il 54enne polacco risultava destinatario di un provvedimento di esecuzione per la carcerazione emesso nel 2010 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari – Ufficio Esecuzioni Penali, e dovrà espirare la pena residua di 2 anni, 11 mesi e 7 giorni di reclusione per i reati di associazione per delinquere e riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, commessi a Foggia e nella provincia di Foggia, tra il 2005 ed il 2006.