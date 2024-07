Latitante napoletano arrestato a Rimini: deve scontare oltre 10 anni di carcere

La polizia di Rimini ha arrestato un 54enne italiano ricercato dal mese di maggio per scontare una condanna definitiva a oltre 10 anni di reclusione. L'uomo, originario di Napoli, ha accumulato numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, la persona e per falsificazione. L'individuo è stato intercettato dagli agenti della Squadra Mobile nel pomeriggio del 15 luglio mentre si trovava a piedi nella zona mare di Viserba di Rimini.

Alla vista dei poliziotti, ha tentato di fuggire esibendo poi una carta d'identità falsa e opponendo resistenza violenta all'arresto. Gli agenti hanno dovuto fronteggiare minacce, calci e pugni prima di riuscire a bloccarlo. A seguito del fermo, l'uomo è stato portato alla casa circondariale di Rimini, per una condanna a 10 anni, sette mesi e 29 giorni di reclusione. Inoltre, in seguito all'arresto in flagranza per resistenza a pubblico ufficiale e possesso di documento falso, è stato condannato con rito direttissimo a ulteriori due anni e otto mesi di reclusione.