La fidanzata lo lascia, lui investe la madre per ritorsione: 22enne in manette

Da anni vessava la fidanzata. Quando lei l'ha lasciato, ha agito per vendetta contro la ex suocera

I carabinieri della stazione di Forio hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal Gip del Tribunale di Napoli, nei confronti di un 22enne di Casamicciola Terme, ritenuto responsabile dei reati di atti persecutori, lesioni e minacce aggravate e continuate. Le indagini, condotte dalla stazione carabinieri di Forio e coordinate dalla procura di Napoli - IV Sezione “Violenza di genere e tutela delle fasce deboli della popolazione”, hanno permesso di ricostruire che l’arrestato, da svariati anni, esercitava nei confronti della ex fidanzata pressioni psicologiche e violenze fisiche.

La gelosia e l’ossessione del controllo spesso spingeva l’indagato a verificare la messaggistica del telefono cellulare della donna, costringendola addirittura a restare in casa e ad abbandonare le proprie amicizie. L’attività investigativa è scaturita da una dettagliata denuncia della vittima, che ha deciso di rivolgersi ai carabinieri dopo l’ennesimo atto di violenza, avvenuto pochi giorni fa. In particolare, dopo la rottura della relazione sentimentale, l’indagato ha investito con la propria autovettura la madre della ex compagna nel centro di Forio, provocandole lesioni guaribili in 10 giorni.