Lascia i domiciliari per aggredire sorella e madre: distrugge la loro casa. Voleva i soldi per la droga

I carabinieri della stazione di Grumo Nevano hanno arrestato per maltrattamenti, tentata estorsione, minacce, lesioni ed evasione un 44enne di Qualiano già sottoposto ai domiciliari. I militari sono intervenuti presso l’abitazione della madre e della sorella dove era stata segnalata un’accesa lite. Sul posto hanno trovato il 44enne in evidente stato di alterazione e hanno scoperto che poco prima avesse distrutto alcuni mobili e messo l’appartamento a soqquadro.

Aveva poi insultato e picchiato le due donne affinché gli consegnassero denaro per acquistare droga. Finito in manette anche per evasione, poiché sottoposto ai domiciliari in un’abitazione dello stesso stabile, il 44enne è stato tradotto al carcere di Poggioreale. Alle due donne, trasportate al pronto soccorso dell’ospedale di Frattamaggiore, sono state diagnosticate lesioni guaribili in 11 (per la madre) e cinque giorni (per la sorella). Secondo quanto accertato, episodi di questo tipo non erano una novità ma mai erano stati denunciati nel timore che le reazioni del familiare potessero diventare ancora più violente.