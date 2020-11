Morte di Maradona, Lapo Elkann: "Ci prendevano in giro per le dipendenze ma eri un amico"

Bello e autoironico il post di Lapo Elkann, che ricorda Maradona pubblicando su Twitter una foto che li ritrae insieme: "Questa foto veniva usata per prenderci in giro per le nostre dipendenze", spiega Elkann. "Ma io ero onorato di essere un tuo vero amico. Mi manchi già, leggenda dal cuore d'oro".

Sul web vedevo spesso la mia foto con Maradona. Era per prenderci in giro per le nostre dipendenze. Loro però non sapevano che io ero Onorato di stare vicino a Diego perché era un mio VERO AMICO. Mi manchi già Leggenda dal cuore d’ORO ❤️⚽️. Sei e rimarrai il mio n1. #Eterno10 pic.twitter.com/moxNi7CbLc — Lapo Elkann (@lapoelkann_) November 25, 2020