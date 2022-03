Lanciano sassi e uova contro una casa per un mese: fermato gruppo di giovani

Hanno tormentato una coppia di Arpino, frazione di Casoria, con lanci di uova e sassi. Per circa un mese sette giovanissimi hanno preso di mira la casa della coppia, giorno e notte, in qualsiasi orario. Non è chiaro cosa abbia spinto i giovani a tale condotta che, in un'occasione, ha provocato anche la rottura di una finestra.

Un vero incubo al quale hanno posto fine i Carabinieri che hanno raccolto la denuncia della coppia. I militari, grazia agli accertamenti svolti e alla visione delle immagini di videosorveglianza della zona, hanno identificato e denunciato 6 minorenni e 1 maggiorenne. Per tutti l'accusa è di danneggiamento e violenza privata.