Tifosi tedeschi portati via da piazza del Gesù, scatta il lancio di oggetti contro i bus | VIDEO

Tensioni a piazza del Gesù dove i supporter dell'Eintracht sono stati prima concentrati e poi portati via in bus Anm dalle forze dell'ordine. Gli agenti di polizia hanno prima formato un cordone intorno ai tedeschi per evitare che entrassero in contatto con ultras del Napoli, poi li hanno fatti salire su degli autobus per portarli via. A quel punto è iniziato un lancio di oggetti - anche spranghe e bottiglie di vetro - che ha portato tra le altre cose al danneggiamento di uno dei mezzi Anm.