Lanciano per "gioco" bottiglie dalla terrazza panoramica: residenti furiosi - VIDEO

In molti denunciano la pericolosità del gesto e i danni per l'ambiente

Sulla terrazza di Sant’Antonio a Posillipo alcuni ragazzi "per gioco" scagliano bottiglie anche di vetro o di plastica piene di liquidi che poi si schiantano nei cortili dei condomini posti al di sotto della balaustra o per strada. A denunciare sono stati gli stessi condomini che si sono rivolti al consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli.

“Abbiamo sporto denuncia affinché questi irresponsabili che rischiano di far male a qualcuno e hanno contributo ad inquinare l’ambiente e sporcare il territorio vengano identificati e puniti severamente.”, commenta Borrelli.

“Esigiamo maggiori controlli in questa area così come in tutte le zone della movida dove quella parte malata del popolo giovanile e della notte sta creando tantissimi disagi ai residenti. Bisogna correre ai ripari prima che avvenga una tragedia perchè se una di queste bottiglie colpisse un residente o un passante difficilmente resterebbe illeso.", continua.