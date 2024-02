Lancia dal balcone un involucro "misterioso", ma i poliziotti lo vedono

La polizia ha eseguito un'ordinanza, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli, che dispone gli arresti domiciliari nei confronti di un 31enne napoletano, residente nel quartiere Ponticelli, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L'uomo, in occasione di una perquisizione domiciliare, effettuata dalla Mobile di Napoli nello scorso mese di dicembre, avrebbe lanciato dalla finestra del suo appartamento un involucro con all’interno 24 bustine di plastica contenente cannabis per un peso complessivo di circa 50 grammi, con il chiaro intento di non farla rivenire agli operatori, i quali, tuttavia, ben posizionati nei vari di punti di accesso e di vista dell’abitazione, hanno notato la condotta riconoscendo perfettamente l’autore.

All’interno dell’immobile poi, sono state rinvenute e sequestrate banconote di vario taglio, probabile provento dell’attività di spaccio.