Si lancia a 11 anni contro un'auto in corsa e finisce all'ospedale: preoccupa la nuova moda social

L'auto sbuca dall'incrocio, un ragazzino salta sul cofano dell'auto e resta aggrappato sul veicolo finchè l'automobilista non riesce a frenare. A riprendere la scena con protagonista un 11enne i suoi amici, che hanno immortalato il gesto con un video sul telefonino in via Galante a San Giorgio a Cremano.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Farsi investire di sera è l'ultima sfida folle che impazza sui social e che può avere ripercussioni molto gravi su chi si cimenta in tale pratica. Sotto shock la donna che ha investito il ragazzino. L'11enne è stato trasportato al Santobono. Ha riportato fratture a tibia e perone con prognosi di 30 giorni.