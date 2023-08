Irrompe in ospedale e lancia barelle contro i medici: panico tra i pazienti

Una nuova aggressione a personale sanitario è stata registrata ieri pomeriggio nel pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Fuorigrotta. Un uomo avrebbe fatto irruzione in sala pretedendo immediate cure per il figlio che, intanto, ha aggredito a schiaffi e pugni una guardia giurata. A riportare la notizia è Nessuno Tocchi Ippocrate.

Questo il racconto: "Una giornata di ordinaria follia al San Paolo di Napoli, mentre l’attività ordinaria prosegue, alle 14:30 improvvisamente le porte del pronto soccorso si aprono ed un energumeno urla :”dove c***o è il medico?!?!” E contestualmente lancia una barella verso il medico di turno mancandolo per pochissimo! La persona pretendeva cure IMMEDIATE per il figlio con una sospetta frattura di polso, quest’ultimo intanto, con il polso sano, ha preso a pugni e schiaffi una guardia giurata. Tra i pazienti presenti c’era una signora che ha avuto un attacco di panico. Naturalmente sono state allertate le forze dell’ordine che hanno espletato le procedure d’ufficio!".