Via Cervantes, lampione della luce crolla a pochi metri dal mercatino

Paura in pieno centro per il crollo di un lampione della luce in via Cervantes, a causa, probabilmente, del forte vento. Sul luogo erano presenti i gazebo di Coldiretti che sono stati sfiorati dal lampione. Le attività del mercatino sono proseguite regolarmente in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell'area.

"Gli striscioni per i festeggiamenti dello Scudetto del Napoli potrebbero averne indebolito la stabilità con la presenza delle forti raffiche di vento di stamane. Oltre a provocare un rumore incessante per tutto il giorno non consentono ai pali della luce di flettersi in maniera adeguata. Ci poteva scattare il morto oggi", spiegano a NapoliToday alcuni residenti della strada.