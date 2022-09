Foto del matrimonio con Lamborghini in villa comunale: è polemica

Un'auto di lusso, una Lamborghini verde, in piena villa comunale dove non potrebbero esserci vetture. È quella comparsa a Castellammare, usata da una coppia di sposi per il loro servizio fotografino nuziale.

La vettura pare abbia percorso diverse centinaia di metri sulla pavimentazione della villa, non autorizzata. Potrebbero scattare delle indagini per capire effettivamente come sia stato possibile accadesse tutto senza alcun ostacolo.

La villa comunale stabiese viene spesso utilizzata come location per le foto di matrimoni e comunioni, e già senza che venga percorsa da auto di grossa cilindrata in molti lamentano nei dintorni vetture lasciate in doppia fila o in sosta selvaggia.