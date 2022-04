Lago d'AVerno rosso sangue, Ingv: "Non è legato ai terremoti"

Il lago d'Averno è rosso. L'Ingv prova a dare una spiegazione pubblicando una nota corredata da una foto eloquente.

"Questo fenomeno - di cui si va amplificando la visibilità (mediatica) in questi giorni, anche perché avvenuto "vicino" al lentissimo bradisismo in atto o all'attività sismica - NON è legato al medesimo bradisismo né ad altri fenomeni vulcanici. E' un fenomeno stagionale, frequente (se ne ha memoria anche lo scorso anno), ed è dovuto alla proliferazione di certi tipi di alghe ed eutrofizzazione del lago in concomitanza di certe condizioni climatiche. Ciò finisce col conferire all'acqua quella colorazione rosso-bruna. I ricercatori Ingv-Ov hanno rilasciato dichiarazioni al proposito su varie testate nazionali, così come ha fatto l'Arpac, e Ingv intende ribadirlo anche con questo post: il cambiamento di colore del lago d'Averno non è certamente un fenomeno legato all’attività vulcanica".