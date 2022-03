Lago d'Averno, l'acqua è viola. L'amministrazione: "Abbiamo attivato l’Arpac per le analisi"

"Non possiamo fermare i processi naturali, ma cercare di capire le cause è un dovere della amministrazione. Noi siamo sempre attenti. Abbiamo attivato l’Arpac attraverso l’assessora all’Ambiente del Comune di Pozzuoli, Nicoletta Sensale, per procedere ai prelievi ed alle analisi delle acque del lago per saper quali sono i fenomeni che hanno colorato di violaceo l’acqua".

Paolo Tozzi, della formazione politica Davvero Pozzuoli, commenta così delle foto da lui stesso postate sui social in cui si vede chiaramente la strana colorazione assunta dal lago d'Averno. "Divulgheremo i risultati appena ci perverranno", conclude.

Lo specchio d'acqua appare violaceo, pare a causa di alghe solitamente tendenti a mostrarsi proprio in questo periodo dell'anno.