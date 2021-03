Si fa beccare due volte in una notte dai carabinieri: in manette

I carabinieri della stazione di Frattaminore hanno arrestato per tentato furto aggravato e denunciato per possesso ingiustificato di chiave alterate o grimaldelli domenico garbato, 34enne di Cardito già noto alle forze dell'ordine. I carabinieri – impegnati in uno dei tanti servizi notturni volti al contrasto dell’illegalità diffusa – hanno sorpreso il 34enne mentre era per strada nonostante le limitazioni imposte dalle normative anti-contagio.

Perquisito, è stato trovato in possesso di un martello di circa 30 centimetri e di due crick. Il materiale è stato sequestrato. I militari lo hanno denunciato e sanzionato per le normative Covid. Poco più tardi, gli stessi militari dell’arma si sono imbattuti ancora nel 34enne. Era in via Massimo Stanzione mentre tentata di rubare una marmitta – componente che contiene materiali preziosi come il palladio – di un’auto in sosta. I carabinieri lo hanno bloccato e arrestato. L'uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.