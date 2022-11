Entra in un appartamento per rubare, ma cade dalla finestra: morto un 40enne

Sarebbe entrato in un appartamento per commettere un furto, ma nel fuggire è caduto dalla finestra. Così è morto un 40enne ghanese. L'uomo si era introdotto in un appartamento alla Sanità dove vive un anziano. Avrebbe rubato un osmartphone ed avrebbe iniziato a frugare nei mobili quando l'anziano - un 77enne - si sarebbe svegliato.

Il presunto ladro, preso dal panico, ha cercato di fuggire, calandosi dal secondo piano. Una mossa fatale. L'uomo, infatti, è precipitato e per lui non c'è stato nulla da fare. Il fatto, come riporta Il Roma, è successo lo scorso 29 ottobre verso le 3 di notte. A ritrovare il corpo in strada alcuni passanti che hanno subito allertato soccorsi e forze dell'ordine. Sul fatto indaga la Polizia.