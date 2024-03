Esce sul balcone prima di andare a lavoro e trova un ladro: "Gente senza scrupoli"

Emergenza topi d'appartamento a Giugliano dove questa notte è stato registrato l'ennesimo tentativo di furto. Il colpo non è andato in porto solo perché una delle persone che abitano in casa ha aperto le finestre prima di andare al lavoro.

A denunciare la vicenda, sul gruppo "Giuglianesi orgogliosi", è proprio una delle vittime. "Buongiorno a tutti , tenevo ad avvisare tutta la popolazione di Giugliano che questa notte verso le 4.30 ci siamo trovati un ladro sul balcone a Via Innamorati Parco Innamorati, è scappato nel momento in cui la persona che stava andando a lavoro ha aperto le imposte ed è uscita sul balcone stesso.

La cosa che più ci ha allarmato che senza scrupoli cercava di rubare nelle case di persone che a quell'ora dormono o magari si stanno svegliando per andare a lavoro . Sono arrivati i carabinieri ma purtroppo erano o era già scappato . FATE ATTENZIONE".