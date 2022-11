Ladri nella scuola dell'infanzia: lasciano i pc, portano via 'Canta tu' e merendine

Un furto si è verificato la scorsa notte nella scuola dell'infanzia Ermenegildo Pistelli, il 22mo circolo comunale di corso Duca d'Aosta 78 a Pianura.

È stata la responsabile, che ogni mattina apre l'istituto, a rendersi conto di quanto successo. Qualcuno era entrato da una delle finestre che dà sul cortile della scuola dopo averla scassinata, per poi fare razzia dagli armadietti – alcuni rompendo i lucchetti, altri già aperti – delle varie aule e allontanarsi uscendo dalla porta d'emergenza.

L'episodio è stato denunciato immediatamente alle forze dell'ordine, le cui indagini sono al momento in corso. Nella scuola sono arrivati due agenti di polizia per capire quanto accaduto. Alla paura per il furto si è aggiunto un ulteriore disagio per i genitori dei piccoli alunni, cioè il fatto che oggi le lezioni siano state sospese, questo in attesa di una sanificazione dell'edificio che possa permettere ai bambini di ritornare in classe.

Il "bottino" fa pensare ad una bravata. Sono state portate via da un armadietto merendine, succhi di frutta, alcune risme di carta, un 'Canta tu' per il karaoke; e invece lasciati lì una nuova tv, computer, stampanti e oggetti di maggior valore. Già in passato l'istituto è stato oggetto di effrazioni.