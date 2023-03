Ladri di Rolex in trasferta scoperti poco dopo il colpo: denunciati dalla stradale

Sarebbero gli autori del furto di un orologio Rolex Daytona in oro bianco del valore di circa 45mila euro: questa l'accusa per cui due napoletani sono stati denunciati a Caserta dalla polizia

Una pattuglia della polizia stradale era sulla carreggiata sud dell’A1, all’altezza di Casagiove, quando ha fermato un'auto con a bordo due persone apparse sospette.

È emerso avessero dei precedenti, ed è quindi scattato un accurato controllo del veicolo. Al suo interno era nascosto in effetti l'orologio Rolex Daytona in oro bianco, col cinturino rotto, occultato in un incavo dell’auto. Nel corso della perquisizione sono stati trovati anche due auricolari bluetooth, due paia di guanti e due minicellulari.

Le successive indagini hanno consentito di risalire al fatto che l'orologio fosse stato sottratto, poche ore prima del controllo, a una persona a Roma, in via Cristoforo Colombo. I due sono stati denunciati a piede libero, mentre il bottino e gli arnesi utilizzati sono stati sequestrati.