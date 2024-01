Ladri assaltano nota grafferia nella notte: le immagini finiscono sui social - VIDEO

Una nota grafferia di Licola è stata presa d'assalto nella notte da alcuni ladri. Nel mirino dei malviventi, in particolare, è stata la grafferia "Graffam’c" in via San Nullo, Come mostrano le immagini di videosorveglianza, la banda è arrivata all’esterno dell’attività commerciale a bordo di una utilitaria. Alcuni soggetti sono scesi dal veicolo per forzare la saracinesca.

In pochi secondi, nonostante l’attivazione dell'allarme, sono riusciti a portare via la cassa, caricandola nell'auto. Il filmato è stato diffuso dalla pagina social “Varcaturo, Licola, Lago Patria” che, in un post, scrive: "Piena solidarietà a Graffammc di licola che a pochissmo dalla sua apertura ha già subito un furto importante… vogliamo fare un appello a tutti voi ed alle istituzioni… Ai cittadini chiediamo di dare un aiuto a questa attività andando semplicemente a consumare una delle loro fantastiche graffe cosi da supportarli nella ripresa da questo furto, mentre alle istituzioni CHIEDIAMO DI ESSERE PRESENTI E DI FARE QUALCOSA PER L NOSTRA ZONA ORMAI ABBANDONATA!".