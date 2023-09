Banda del buco in azione in pieno centro: ladro resta incastrato nelle fogne

Banda del buco in azione a Giugliano. Ieri pomeriggio, dopo diverse segnalazioni, la Polizia è intervenuta in via Cumana. Alcuni rumori provenienti dal sottosuolo hanno insospettito le persone in zona che hanno poi allertato le forze dell'ordine.

Giunti sul posto, gli agenti hanno scoperto che un gruppo di malviventi era in azione nelle fogne per compiere un colpo. Una volta scoperti gli stessi malviventi si sarebbero consegnati, ma uno di loro sarebbe rimasto bloccato nelle fogne.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per setacciare i cunicolo nel pieno centro città. Indagini in corso da parte della Polizia. Al momento non è chiaro quale fosse il reale obiettivo dei ladri.