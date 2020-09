Marito e moglie specializzati in furti di auto Fiat: denunciati

I carabinieri della Stazione di Capaccio Scalo (Salerno) hanno denunciato in stato di libertà una coppia, marito e moglie, specializzata nel furto di automobili, in particolare i modelli Fiat. I due, 48 anni lui e 45 anni lei, residenti a San Giuseppe Vesuviano e con diversi precedenti specifici, erano stati notati già altre volte in zona. I militari hanno così investigato, con appostamento e visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza. Nella loro auto, in seguito a perquisizione, sono stati sequestrati numerosi arnesi da scasso ed una centralina elettronica per aprire e rubare vetture Fiat.

