Colpo al Kfc di via Toledo. Ignoti sono entrati questa mattina, attraverso una botola, nei locali di servizio del noto fast food di via Toledo 74. I malviventi erano almeno due, di cui uno armato di pistola. Il locale non era aperto al pubblico ma dentro c’erano alcuni dipendenti.

La banda ha minacciato e aggredito a schiaffi una dipendente per poi fuggire dalla botola da cui era passata. Non è chiaro se abbiano preso o meno soldi in cassa.

Indagini in corso da parte dei carabinieri della Napoli centro che hanno sentito i testimoni e acquisito le telecamere.