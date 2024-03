In 3 tentano di rubare in un appartamento: fermato un uomo. Caccia ai complici

Recrudescenza dei furti in casa con numerosi colpi sventati dalle Forze dell'ordine. Domenica notte i ladri hanno preso di mira un appartamento in via Giuseppe Ungaretti, a Brusciano. Una telefonata allerta i carabinieri della stazione di Marigliano che sul posto sorprendono 3 persone che si danno alla fuga. Fermato un 31nne, Djordje Prvulovic, già noto alle Forze dell'ordine e già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

Rinvenuti sul posto e sequestrati numerosi arnesi atti allo scasso. In corso indagini per scovare i due complici.

L’uomo è stato trasferito in carcere dove dovrà rispondere di furto ed evasione.