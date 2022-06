Ladri nell'albergo del Comune di Napoli (VIDEO)

Le immagini girate da alcuni residenti mostrano il via vai all'interno dell'Hotel Tiberio, di proprietà dell'Amministrazione: persone scavalcano il cancello per accedere all'interno e razziare ciò che è rimasto

Razzie nell'Hotel Tiberio. I residenti di Gianturco hanno ripreso con i cellulari diverse persone che scalvalcando i cancelli hanno fatto ingresso all'interno dell'albergo, chiuso da tempo dopo guai giudiziari della proprietà e oggi all'interno del patrimonio del Comune di Napoli. Non è ben chiaro che cosa facciano all'interno della struttura questi loschi soggetti, ma è presumibile pensare che ci sia la volontà di razziare ciò che è rimasto.

Il video è stato pubblicato sulla pagina Facebook del consigliere regionale di Europa Verde Francesco Borrelli. “Stanno smontando tutto, pure le finestre. - si legge nel post - Abbiamo chiesto alle autorità di verificare ciò che ci è stato segnalato. Vorremo inoltre capire il motivo per il quale la struttura che è stata chiusa da anni è oramai abbandonata e oggetto di devastazioni. Nel nostro territorio ci sono troppi edifici abbandonati e lasciati al degrado mentre potrebbero essere riconvertiti a strutture utili alla società".

Sul sito del Comune è possibile visionare una scheda sui lavori di ristrutturazione dell'albergo. LA cifra riportata è di 150mila euro circa che dovrebbero servire per la riconversione in uffici pubblici. La data di scadenza indicata è dicembre 2022, ma al momento non c'è alcuna traccia dei lavori.