Kayak in area proibita: "Pericolo di crollo"

Prosegue il fenomeno del kayak selvaggio nel mare di Napoli, in particolare nell'area marina della Gaiola. L'ente Parco sommerso ha postato un messaggio sulla pagina Facebook: "Esortiamo ancora una volta i kayakers in transito lungo le coste a prestare massima attenzione ai cartelli di pericolo posizionati lungo la costa. Il pericolo frane è un pericolo reale. "Ignorare questo pericolo significa mettere a rischio la propria vita e quella delle persone che sono con noi". Nelle immagini pubblicate dall'ente si vedono adulti e bambini che stazionano in prossimità dei cartelli di pericolo