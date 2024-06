"La liberazione di Assange rappresenta una bella notizia per la libertà di pensiero e infomazione nel mondo". Sono le parole che X il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha dedicato al 52enne fondatore di WikiLeaks che è stato liberato.

Julian Assange ha accettato di dichiararsi colpevole di una unica accusa per la quale dovrebbe scontare 64 mesi di carcere, già trascorsi in prigione. L'attivista è stato cinque anni in una cella di 2x3 metri, isolato 23 ore al giorno.

La liberazione di #Assange rappresenta una bella notizia per la libertà di pensiero e infomazione nel mondo. pic.twitter.com/2XeT5tyb3x — Gaetano Manfredi (@GaeManfredi) June 25, 2024

Cittadino onorario di Napoli

Assange è cittadino onorario napoletano. La cittadinanza gli è stata conferita il 10 novembre 2023 attraverso sua moglie Stella Moris Assange. Queste le parole della donna: "La cittadinanza onoraria di Napoli dà a Julian un'importante esposizione mondiale, quando ne parlo ovunque io vada, in Germania, nel Regno Unito, negli Stati Uniti, è impressionante, ed è anche un esempio che deve essere seguito penso dal resto dell'Europa che grazie a 'Free Assange Naples' ci sia una mobilitazione della cittadinanza così di successo e che le istituzioni locali rispondano al sentimento delle persone è un buon segnale di un salutare coinvolgimento civico e consapevolezza politica".