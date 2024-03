Si è spenta Jolanda Milelli, moglie dell'ex vicecomandante della Nino Bixio

Si è spenta ad Arcidosso (in provincia di Grosseto), nella casa del figlio Adriano e della moglie Dina, Jolanda Milelli. A luglio avrebbe compiuto 95 anni.

Nata a Bergamo, aveva vissuto per lungo tempo a Napoli con il marito Nicola Clemente, ex colonnello della polizia di stato, che aveva ricoperto il ruolo di vicecomandante della caserma Nino Bixio di via Monte di Dio, deceduto nel 2015.

Jolanda lascia i tre figli, Giuseppe, Claudio e Adriano, le nuore Elena, Annarita e Dina, i nipoti Roberta, Nicola, Claudia, Simona, Yesan e Ludovica. Era inoltre anche bisnonna di 11 nipoti.