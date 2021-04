Vaccini, Johnson & Johnson arriva in Campania. Ma negli Usa è stato sospeso dopo casi di trombosi

È il vaccino destinato, grazie al fatto di essere più facilmente conservabile, ad essere inoculato in farmacia. In via precauzionale è stato intanto sospeso dalla Fda. Una vicenda che ricalca fedelmente quella di AstraZeneca in Europa

L'arrivo in Italia è previsto per domani. Il primo carico di vaccini Johnson & Johnson sarà di 184mila e 800 unità, parte dei quali dovrebbe arrivare in Campania il 16 aprile. Proprio mentre però negli Usa si decide di sospenderne la somministrazione.

Destinato alle farmacie

Le dosi in arrivo nella nostra regione sono destinate alle farmacie: i farmacisti, in base all'accordo nazionale, lavoreranno col vaccino fornito in siringhe monodose già pronte. La scelta si deve anche e soprattutto al fatto che il siero è quello più facilmente conservabile, cioè non ha bisogno di temperature particolarmente basse come gli altri.

Sospeso negli Usa

È notizia di oggi però che la Food and Drug Administration, negli Usa, ha deciso la sospensione precauzionale del vaccino J&J. Questo dopo che 6 donne (su 6,8 milioni di vaccinazioni) sono state colpite da trombosi. I casi sono avvenuti su donne tra i 18 e i 48 anni, nelle due settimane successive all'inoculazione. Una delle sei donne è morta, mentre un'altra è in condizioni critiche.

Centers for disease control e Fda spiegano che stanno studiando i sei casi. Definendoli "estremamente rari", non hanno ancora stabilito un nesso causale tra la somministrazione del vaccino e lo sviluppo della malattia. Non è comunque da escludere si possa arrivare a limitere l'uso di J&J a particolari fasce di età.

In Europa, entro il 2021, ne sono attese 200 milioni di dosi.