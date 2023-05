Il calciatore napoletano Izzo condannato a 5 anni in primo grado

Il calciatore napoletano è stato condannato a cinque anni di reclusione dalla VI sezione penale del Tribunale di Napoli con l'accusa di concorso esterno in associazione camorristica e frode sportiva.

Il pm di Napoli Maurizio De Marco, nel corso della sua requisitoria, aveva chiesto per il difensore del Monza - come ricorda l'Ansa - 4 anni e 10 mesi.

I fatti per i quali Izzo è stato condannato, risalgono ai tempi in cui militava nell'Avellino, relativamente ad una gara del campionato di Serie B 2013-2014.

Izzo: "Sono deluso, ma non smetto di combattere. Credo nella giustizia"

"Sono molto deluso dalla sentenza di primo grado. Sono stato assolto per non aver commesso il fatto nella partita Avellino-Reggina del 25 maggio 2014 ma vengo accusato di aver combinato la partita Modena-Avellino del 17 maggio 2014, una partita che non ho neanche giocato. Leggerò le motivazioni con i miei avvocati e presenteremo appello. Credo nella giustizia e sono sicuro che verrà dimostrata la mia assoluta estraneità all’ambiente criminale. Ringrazio l'AC Monza e la mia famiglia, che mi sono sempre vicini. Non smetto di combattere!". Così Armando Izzo ha commentato la sentenza sul suo profilo Instagram.